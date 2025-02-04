محمد أبو العلا: اللجنة الاستشارية هدفها مساعدة الزمالك بالمجان

أعلن محمد أبوالعلا، نجم الزمالك السابق، انضمامه للجنة الاستشارية بالقلعة البيضاء، رفقة كل من، حازم إمام وأحمد حسام ميدو وهيثم فاروق ونادر السيد.

وقال محمد أبوالعلا لمراسل برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن اللجنة التى تم تشكيلها، هى لجنة استشارية وليست لجنة كرة بالمعنى المعروف، وهدفها مساعدة النادى للخروج من كبوته الحالية ونعمل جميعا متطوعين.

وتابع :" حسين لبيب رئيس الزمالك، سيتولى ملف الإشراف على كرة القدم بالنادى وعمرو الجناينى يتولى الأمور المالية، ولا يوجد وقت للاجتماعات ، وسنعمل بصورة سريعة لاتخاذ قرارات سريعة لمصلحة الفريق وإنقاذه مما يمر به ، والمجلس الحالي ورث تركة ثقيلة وصعبة بمعنى الكلمة".

وأكمل:" الزمالك هو النادى الوحيد فى العالم الملئ بالمشاكل فى كل القطاعات و لا يوجد بداخله قطعة سليمة، وأول مرة فى حياتى أري ناد يسدد أموالا للماضي أكثر من الحاضر والمستقبل ومن الأخر الزمالك نادى حالته تصعب على أى حد.

وأضاف:" المجلس الحالى يتحمل أخطاء 20 عام مضت، وأخطاء مجالس سابقة، وحتى الأخطاء الموجودة غير مقصودة، وومش معقول فى نادى فى الدنيا مديون بـ 2 مليار جنيه، دا أمر مش معقول ".