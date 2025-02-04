أمير هشام: كارتيرون خارج الحسابات في الزمالك.. وميكالي ينتظر عرضًا رسميا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، والبرازيلي روجيرو ميكالي، من الأسماء التي تم طرحها خلال الساعات الماضية لتولي تدريب فريق الزمالك حال إقالة كريستيان جروس.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "كارتيرون مستبعد تمامًا من العمل داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وهو مرتبط بعقد مع نادي أصفهان الإيراني وتوج معهم ببطولة الكأس، ولديه شرط جزائي كبير، وفكرة التعاقد معه بعيدة وهو خارج الصورة ولم يحدث أي تواصل معه".

وأضاف: "روجيرو ميكالي لا يمانع فكرة تولي تدريب نادي الزمالك وينتظر عرضا رسميا بعدما رحل مؤخرا عن منتخب مصر للشباب".

وأتم: "في حالة الاستقرار على رحيل كريستيان جروس، قد تظهر أسماء آخرى على طاولة الترشيحات داخل الزمالك".