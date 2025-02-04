العناية الإلهية تنقذ فتاة من الموت المُحقق شنقًا بسوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، حيث أقدمت فتاة تُدعى "ندى ع.ع.م" (18 عامًا)، حاصلة على دبلوم، على محاولة الانتحار، ما أسفر عن إصابتها بحالة تشنجات عصبية وآثار احمرار حول الرقبة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول الفتاة المصابة إلى مستشفى جهينة المركزي، وجرى تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، أفادت والدتها "سمية م.ع.ع" (43 عامًا)، ربة منزل وتقيم بذات الناحية، أن نجلتها أقدمت على محاولة الانتحار عن طريق تعليق نفسها بجنش حديدي مثبت بسقف غرفتها بالطابق الأرضي من المنزل.

وأضافت أن ابنتها تعاني من مرض نفسي، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفت وجود شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.