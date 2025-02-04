أولوية تحميل الركاب تشعل مشاجرة دامية في سوهاج

شهد قسم ثان سوهاج مشاجرة عنيفة بين طرفين أسفرت عن إصابة أحدهما بجروح طعنية خطيرة، بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:

الطرف الأول:

عاشور ج.ا.ح (36 عامًا)، سائق. شقيقه عابد (37 عامًا)، عامل. شقيقه حسانين (32 عامًا)، عامل.

ويقيمون بمركز سوهاج.

الطرف الثاني:

جمال ع.ع.ع (30 عامًا)، تبّاع، مصابًا بجُرحين طعنيين شبه نافذين بالبطن وآخر بالصدر، ويقيم بمركز أخميم. محمد أ.ر.ح (23 عامًا)، يقيم بدائرة القسم.

تم ضبط الطرفين، وعُثر بحوزة الأول من الطرف الأول على سلاح أبيض "سكين" استخدمه في إصابة الأول من الطرف الثاني.

وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدي بالسب والضرب، حيث تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.