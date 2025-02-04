شوبير يثير الجدل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالاً مثير بشأن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:‏''لو في أيدك القرار .. معلول يكمل ولا الأهلي يضم جناح أجنبي؟''.

كان هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أكد أن النادي الأهلي تأثر كثيرًا بعد إصابة علي معلول لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، وأن هذا التأثير ظل لفترة حتى دخل لاعب الفريق يحيى عطية الله مع الفريق في المباريات الأخيرة وتعرض هو الآخر لإصابة.

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه علم من مصادر طبية دخل النادي الأهلي، بأن علي معلول متأثر بالإصابة الأخيرة، ولكن اللاعب يحاول العودة ولكن قرار العودة يكون في يد المدير الفني.

ولفت إلى أن النادي الأهلي عرض على اللاعب علي معلول الاعتزال وبعد ذلك سيحصل على منصب إداري في النادي الأهلي، وسيحصل على راتبه لنهاية الموسم بشكل كامل ولكن مدير أعمال اللاعب يرفض هذا الأمر وينصحه باللعب بنادي آخر.