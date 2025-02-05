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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

ياسمين الخيام تكشف أسرارا لأول مرة عن والدها الشيخ الحصري

ابنة الشيخ محمود الحصري
ابنة الشيخ محمود الحصري
مروج حسني

تحل الداعية ياسمين الخيام، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، ضيفة على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على قناة “الحياة”، في حلقتين مميزتين تكشف خلالهما العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها ومسيرة والدها الراحل.


 https://www.youtube.com/shorts/gFbFgag0EJY

وتتحدث ياسمين عن الدور الكبير الذي لعبه والدها في نشر القرآن الكريم، وتروي قصة إسلام 18 أمريكيًا تأثروا بصوته أثناء تلاوته للقرآن.

كما تتناول جانبًا من حياتها الشخصية، متطرقة إلى الفترة التي عملت فيها بالفن، قائلة: “أطلب من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة”، قبل أن تنتقل إلى العمل الدعوي والخيري.

كما تكشف عن تفاصيل عملها السابق في مجلس الشعب، وأسرار كلمة “أبو الوفا أبو الوفا” التي كان يرددها رئيس أمن المجلس عند زيارة والدها لها.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على الصالون الثقافي الذي كان يعقده الشيخ الحصري كل يوم جمعة، والذي جمع العديد من كبار العلماء والمفكرين.

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة الحياة، على أن تُذاع الحلقة الثانية في الأسبوع التالي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/gFbFgag0EJY

إيمان أبو طالب الحصري ياسمين الخيام الداعية ياسمين الخيام الشيخ محمود خليل الحصري

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