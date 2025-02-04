أزمة قلبية مفاجئة.. الكشف عن ملابسات وفاة مدرب كرة في الإسكندرية

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بيانًا رسميًا يكشف نتائج لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في أسباب وفاة المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي شركة النحاس.

وأوضحت المديرية في بيانها أن لجنة تقصي الحقائق توصلت إلى أن المدرب المساعد، يوسف رمضان، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده مع زملائه بجانب حدود ملعب النادي، حيث سقط مغشيًا عليه. وعلى الفور، قام زملاؤه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب، وفقًا لما جاء في التقرير الطبي الصادر عن المستشفى.

وكان يوسف رمضان قد وافته المنية مساء الإثنين أثناء تواجده في ملعب التدريب شرقي الإسكندرية، ما دفع مديرية الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة مختصة للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونعى كل من الاتحاد المصري لكرة اليد ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المدرب الراحل، مقدمين خالص التعازي لمجلس إدارة نادي شركة النحاس وأسرة الفقيد، مشيدين بجهوده وإسهاماته في مجال التدريب الرياضي.