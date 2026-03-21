إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج "صك الأمان"
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
إلهام شاهين تشيد بريهام عبد الغفور في مسلسل حكاية نرجس
علاء فاروق: نعمل على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي

علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن كافة أجهزة الوزارة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي، وحماية الرقعة الزراعية، وتلبية احتياجات المصدرين والمزارعين دون توقف.

واستعرض وزير الزراعة تقارير غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والميدانية خلال ثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وتنفيذا لتكليفات الوزير في هذا الشأن، قام عدد من قيادات وزارة الزراعة بجولات تفقدية واسعة في الحقول بمحافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، والشرقية، حيث تفقد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، الحالة العامة للمحاصيل الاستراتيجية والزراعات الشتوية، كما اطمأن على انتظام منظومة صرف الأسمدة الآزوتية المدعمة وتوافرها بالجمعيات الزراعية، مؤكداً التزام الوزارة بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.

ووفقا للتقرير، واصلت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، متابعة محطات الغربلة وحقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والفول البلدي، كما كثفت الإدارة حملات التفتيش على منافذ بيع التقاوي لضبط الأسواق، كذلك ناشدت الوزارة المزارعين بضرورة الشراء من المنافذ المرخصة فقط لضمان جودة الإنتاج.

وفيما يخص ملف حماية الرقعة الزراعية، كثفت الإدارة المركزية لحماية الأراضي حملاتها الميدانية في 10 محافظات: الجيزة، سوهاج، البحيرة، القاهرة، بني سويف، الفيوم، دمياط، القليوبية، الشرقية، والإسماعيلية، بالإضافة إلى استمرار نشاط غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالمحافظات، بحيث يتم رصد أي محاولات للتعدي والتعامل معها بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الأمن والحكم المحلي.

فيما شهدت المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية نشاطاً استثنائياً لدعم الصادرات الزراعية، فضلا عن جهود الرقابة.

ووفقا للتقرير، استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية نحو 1900 عينة من الشحنات الصادرة والواردة لفحصها، كما تم إرسال شهادات التحليل لنحو 1500 عينة إلكترونياً من المقرر الرئيسي للمعمل، بالإضافة إلى 400 عينة استقبلها فرع المعمل بالإسماعيلية، لافتا إلى أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة لتلبية ضغط العمل الناتج عن قرارات الاتحاد الأوروبي الجديدة والظروف الإقليمية الراهنة.

وواصل معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله الفرعية بالموانئ والمحافظات فحص عينات الشحنات والإنتاج الداجني، حيث تم فحص 30 عينة تمثل 400 ألف طائر لضمان استقرار سلاسل الإمداد وحماية الثروة الحيوانية والداجنة، ذلك بالإضافة إلى جهود المعامل الفرعية، بالإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، والشرقية.

وشدد وزير الزراعة على استمرار عمل غرف العمليات والفرق الميدانية حتى نهاية فترة الإجازة، لتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي والفني للمزارعين والمستثمرين، والحفاظ على مقدرات الدولة الزراعية للأجيال القادمة.
 

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإنتاج الزراعي

