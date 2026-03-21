محافظ السويس: إزالة فورية لتعديات على الأراضي خلال أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة السويس عن تنفيذ حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 450 مترا مربعا في المهد بقرية محمد عبده بحي فيصل.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء هاني رشاد علي محافظ السويس، اليوم السبت، للقيادة التنفيذية، بتنفيذ القانون ومنع التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على حق الشعب.

ووجه المحافظ بمصادرة الأدوات المستخدمة ومواد البناء وتحويل المخالف لجهات التحقيق.

يشار إلى أن الحملات تستمر علي مدار اليوم لحماية أراضي الدولة والتصدي لأي مخالفات أو تعديات خلال أيام العيد.