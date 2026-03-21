إصابة امرأة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

أصيبت امرأة فلسطينية، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية للحي أطلقت النار صوب المواطنين، ما أدى لإصابة امرأة بجروح.

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت المنطقة الشرقية من حي التفاح.

وفي الضفة الغربية، أصيب مواطنان فلسطينيان واعتقل 3 آخرون، اليوم، خلال هجوم لمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد ياسر حمامدة ومحمد عادل حمامدة وشقيقه الطفل يوسف من خربة حوارة بمسافر يطا، بعد أن هاجم مستوطنون المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، ما تسبب كذلك في إصابة المواطن عادل الحمامدة بجروح وكدمات واختناق.

واعتدت قوات الاحتلال التي أمنت الحماية للمستوطنين، الخربة واعتدت على المواطنين والنشطاء الأجانب، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت وداهمت مسكن المواطن عادل الحمامدة وخربت محتوياته واعتدت على عائلته بالضرب، ما تسبب بإصابة المواطنة ولاء أحمد عطيات بجروح ورضوض.