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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطعة من الجنة.. طائر البلشون وجمال شواطيء الفيروز يجذب أنظار السياح

طائر البلشون علي شواطئ جنوب سيناء
طائر البلشون علي شواطئ جنوب سيناء
ايمن محمد

يسعي علي رزقه بين الصخور والشعاب المرجانية صباحا مع شروق الشمس ومساء مع غروب الشمس.

يصطاد الاسماك الصغيرة العالقة علي الصخور والشعاب المرجانيه المتحجرة علي الشواطئ الفيروزية بجنوب سيناء .

رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري طائر بلشون الصخر  الاسمر وهو يبحث  عن رزقه بين الصخور  المتحجرة علي شواطئ الجبيل بطور سيناء .

https://youtube.com/shorts/wLWXxDihfOs?si=tBhmz6QPVlUTkGsV

وينتشر طائر بلشون الصخور  علي شواطئ جنوب سيناء وخاصة في أماكن الشعاب المرجانية والأماكن الضحلة علي الشواطئ في وقت انحسار مياه البحر علي الشواطئ .

وقال اسماعيل ابو حطب  الخبير في الطيور والباحث البيئي ومصور  الطيور والطبيعة أن الاسم العلمي لطائر البلشون reef heron  مشيرا إلي أنه متواجد علي شواطئ جنوب سيناء  بلونه الاسمر و الابيض  يسير وحيدا أو مع بلشون اخر علي الشواطئ واضاف حطب أنه أطلق عليه بلشون الصخور لانه يبحث عن الأسماك بين الصخور لتناولها كغذاء محبب له مشيرا إلي أنه متواجد طوال العام .

ويعيش  طائر البلشون  في المناطق الساحلية ونادرا ما يبتعد عن الماء وتعتبر حواف المياه الضحلة  في البحيرات و الخلجان موطنه المفضل  و يتغذي من صيد الاسماك بالقرب من الشعاب المرجانيه والنباتات .

جنوب سيناء ساعة رزق طائر البلشون

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