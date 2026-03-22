خيبة أمل كبيرة.. حمزة علاء يعبر عن حزنه بعد وداع الأهلي لدوري الأبطال
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 73 من «الوعد الصادق 4».. ورئيس أركان الاحتلال يصدق على هجمات الليلة
«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال
بالأسماء.. 6 مصابين بينهم 3 أطفال أشقاء في حادث تصادم مروع بالدقهلية | تفاصيل
قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل
ترامب يزعم: إيران مُحيت من على الخريطة قبل الموعد المُحدّد
حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل
«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي
دعاء ثالث أيام عيد الفطر .. كلمات تشرح الصدر وتريح القلب
بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور
هجوم مستوطنين تحت حماية الاحتلال.. إصابات واعتقالات في جنين وطولكرم والخليل
أخبار أسوان: إزالة للتعديات ورفع للإشغالات والنظافة العامة وتطهير للصرف الصحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها : 

أسوان.. جهود مكثفة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة من العميد سمير سيد بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة ، خاصة بمحيط معبد كوم أمبو والمناطق المجاورة ، مع استمرار العمل بشكل دورى داخل مختلف قطاعات المدينة لرفع كفاءة البيئة المحيطة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.


نائب محافظ أسوان يطالب أصحاب محلات السوق السياحى القديم بالإلتزام بخطوط التنظيم

أجرى الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان جولة ميدانية داخل السوق السياحي القديم، شدد خلالها على ضرورة إلتزام أصحاب المحال التجارية بخطوط التنظيم المحددة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات ، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل هذا المزار الحيوي.

استجابة لشكاوى المواطنين.. تحرير محضر جنح لمستودع بوتاجاز مخالف بإدفو وتحويله للنيابة المختصة

 

فى ظل التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة بشأن قيام صاحب أحد مستودعات البوتاجاز بإحدى المناطق السكنية بمدينة إدفو ببيع الحصص المقررة خارج نطاق المستودع بالمخالفة للضوابط المنظمة.


إزالة 336 حالة تعدى.. محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر إحالة للنيابة العسكرية في حالات إعادة البناء

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن تعليماته بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية  .

أسوان.. تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى بعدة مناطق خلال إجازة العيد

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة ، وبإشراف المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة بتنفيذ أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى بعدد من المناطق الحيوية، استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين .


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

المتهمون بإلقاء أكياس المياه

شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل

المتهمون

وزعنا حلويات على المصلين.. تفاصيل التحقيقات في واقعة أكياس المياه بالنزهة

باسم سمرة

يفكر فى الاعتزال وفقد ابنته.. باسم سمرة يخطف الأضواء بتصريحاته

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

تسليم 8 رخص ذهبية وإنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج سيانيد الصوديوم.. أبرز أنشطة وزارة الاستثمار في الأسبوع الثالث من مارس

الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري إلى 1916 خلال ديسمبر الماضي

سعر الجنيه الذهب

نزل 1400 جنيه. الجنيه الذهب يتراجع في ثاني أيام عيد الفطر

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد