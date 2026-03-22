أخبار أسوان: إزالة للتعديات ورفع للإشغالات والنظافة العامة وتطهير للصرف الصحي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها :

أسوان.. جهود مكثفة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة من العميد سمير سيد بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة ، خاصة بمحيط معبد كوم أمبو والمناطق المجاورة ، مع استمرار العمل بشكل دورى داخل مختلف قطاعات المدينة لرفع كفاءة البيئة المحيطة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.



نائب محافظ أسوان يطالب أصحاب محلات السوق السياحى القديم بالإلتزام بخطوط التنظيم

أجرى الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان جولة ميدانية داخل السوق السياحي القديم، شدد خلالها على ضرورة إلتزام أصحاب المحال التجارية بخطوط التنظيم المحددة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات ، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل هذا المزار الحيوي.

استجابة لشكاوى المواطنين.. تحرير محضر جنح لمستودع بوتاجاز مخالف بإدفو وتحويله للنيابة المختصة

فى ظل التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة بشأن قيام صاحب أحد مستودعات البوتاجاز بإحدى المناطق السكنية بمدينة إدفو ببيع الحصص المقررة خارج نطاق المستودع بالمخالفة للضوابط المنظمة.



إزالة 336 حالة تعدى.. محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر إحالة للنيابة العسكرية في حالات إعادة البناء

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن تعليماته بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية .

أسوان.. تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى بعدة مناطق خلال إجازة العيد

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة ، وبإشراف المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة بتنفيذ أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى بعدد من المناطق الحيوية، استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين .



