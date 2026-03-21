استجابة لشكاوى المواطنين.. تحرير محضر جنح لمستودع بوتاجاز مخالف بإدفو وتحويله للنيابة المختصة

فى ظل التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة بشأن قيام صاحب أحد مستودعات البوتاجاز بإحدى المناطق السكنية بمدينة إدفو ببيع الحصص المقررة خارج نطاق المستودع بالمخالفة للضوابط المنظمة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير مديرية التموين بأسوان، أنه تم تنفيذ مرور ميدانى فورى على المستودع محل الشكوى، حيث تبين توقفه عن العمل لأكثر من عام بقرار من الشركة المختصة نتيجة نقص بعض المستندات، قبل أن يتم إعادة تشغيله خلال شهر فبراير الماضى.

￼

￼

وقال مدير التموين إنه تم رصد مخالفة تتمثل فى بيع أسطوانات البوتاجاز خارج المستودع، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وشدد محافظ أسوان على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات تموينية بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة توزيع السلع المدعمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، ومنع أى ممارسات تضر بالصالح العام.