الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف ما وصفه ببنى تحتية عسكرية إسرائيلية داخل مطار بن جوريون، في ظل حديثه عن تعتيم إعلامي إسرائيلي بشأن حجم الأضرار.

وذكرت دائرة العلاقات العامة في الجيش الإيراني، في بيانها رقم 37، أن الهجوم وقع فجر اليوم، واستهدف مواقع عسكرية في الأراضي المحتلة، من بينها خزانات وقود ومناطق تمركز طائرات التزود بالوقود داخل المطار.

وأضاف البيان أن الضربات، التي نفذت بالتنسيق بين الجيش والحرس الثوري، أدت إلى تعطيل ملحوظ في عمليات تزويد الطائرات العسكرية بالوقود، فضلاً عن تأثيرها على حركة الطيران والأنشطة التشغيلية في المطار، إضافة إلى إرباك عمليات نقل القوات العسكرية.

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع، بحسب البيان، إلى نقل القوات عبر السكك الحديدية، وهو ما قد يشكل خطراً على المدنيين.

وأكد الجيش الإيراني أن تعدد الأهداف داخل الأراضي المحتلة يمنحه القدرة على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيرة، مشدداً على أن هذه العمليات ستستمر حتى زوال ما وصفه بالتهديد عن الشعب الإيراني.

كما لفت البيان إلى أن مطار بن جوريون لا يقتصر دوره على الاستخدام المدني، بل يضم أيضاً منشآت عسكرية، من بينها مواقع لتخزين الوقود ووحدات خاصة تابعة لسلاح الجو، إضافة إلى مرافق صناعية ومراكز لصيانة الطائرات المقاتلة.