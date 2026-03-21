دعاء زهران: زيارة الرئيس لدول الخليج موقف شجاع ورسالة قوة في توقيت بالغ الحساسية

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج في هذا التوقيت الحرج، لا تُعد خطوة بروتوكولية عادية، بل تعكس موقفًا شجاعًا محسوبًا ورسالة قوة واضحة في لحظة تشهد فيها المنطقة توترات متصاعدة.

وأوضحت زهران أن اختيار الرئيس أن يكون في قلب الحدث، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، ويؤكد أن مصر تتحرك بالفعل وليس بالكلام فقط.

وأضافت أن الشجاعة في هذه الزيارة لا تكمن فقط في التحرك ذاته، بل في توقيته الدقيق، في ظل تصاعد احتمالات المواجهة الإقليمية، وهو ما يبعث برسائل طمأنة ودعم قوية إلى دول الخليج.

وشددت على أن هذه الزيارة تمثل تأكيدًا واضحًا على أن أمن الخليج يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، وأن القاهرة حاضرة بقوة في معادلة الأمن الإقليمي، وتتحمل مسؤولياتها كاملة في دعم استقرار المنطقة.

واختتمت بأن التحركات المصرية تعكس نهجًا ثابتًا قائمًا على المبادرة والفعل، بما يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن العربي في أوقات الأزمات.