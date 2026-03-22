إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بتروسيكل في الأقصر | صور

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية “تروسيكل” وسيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بأحد المركبات، ما أدى إلى اصطدام التروسيكل بسيارة ملاكي وأخرى نصف نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضرا بذلك وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث بالكامل.