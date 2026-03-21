بعد التصفيات المشتعلة.. جامعة الأقصر تستعد للمنافسات النهائية لقمة LUXSAI 2026

شهدت مرحلة التصفيات الأولية، لقمة الأقصر للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي LUXSAI Summit 2026 مشاركة واسعة من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة إلي جانب المعاهد العليا وطلاب المدارس لجميع مسارات القمة.

وتجرى حاليا الاستعدادات لتنظيم نهائيات فعاليات قمة الأقصر للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي LUXSAI Summit 2026، التى تنظمها كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة الأقصر الأهلية تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أسامة أبوالنصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وقد شهدت التصفيات الأولية منافسات متعددة وقوية لجميع المشاركين، حيث تأهل نخبة متميزة من الفرق الطلابية للمرحلة النهائية في كل من مسابقة الأمن السيبراني (LUXSAI CTF)، وهاكاثون الذكاء الاصطناعي ( LUXSAI AI Hackathon) لطلاب الجامعات، وهاكاثون الابتكار للنوابغ وطلاب المدارس (LUXSAI Juniors).

وأظهرت الفرق المتأهلة مستوى متقدم من المهارات التقنية، والتفكير الابتكاري، والقدرة على حل التحديات الواقعية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن المنافسات النهائية لفعاليات قمة الأقصر للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ستقام خلال الفترة ٢٨ - ٢٩ مارس ٢٠٢٦ بالأقصر بمشاركة الفرق المتأهلة في مسارات الأمن السيبراني (CTF)، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، إلي جانب افتتاح معرض الأفكار الرقمية المبتكرة والمشروعات التقنية لطلاب الجامعات والنوابغ، مع تسليط الضوء على المسارات المهنية لمجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار الرقمي من خلال جلسات حوارية متخصصة بمشاركة نخبة من المؤسسات والخبراء المتخصصين.

تمثل قمة الأقصر للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي منصة حقيقية لربط المواهب الشابة بسوق العمل، وتعزيز الابتكار، وبناء مجتمع تقني قادر على دعم التحول الرقمي والأمن السيبراني في مصر مع توفير فرص لاحتضان الأفكار المبتكرة والمشروعات التقنية بدعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ كشريك استراتيجي وبدعم تقني من شركاء النجاح من الهيئات وشركات التكنولوجيا ومؤسسات المجتمع المدني.