خلال عيد الفطر بالأقصر.. انتشار ميداني للفرق الطبية وجولات مكثفة لمتابعة المستشفيات

واصلت مديرية الشئون الصحية بالأقصر جهودها المكثفة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين على مدار أيام العيد.

وشهدت المحافظة انتشارًا ميدانيًا واسعًا للفرق الطبية التابعة للمبادرات الرئاسية، حيث تواصل تقديم خدمات الكشف المبكر والمتابعة بإدارة أرمنت الصحية، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية، في إطار دعم توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الصحة العامة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ووفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

فى السياق نفسه، أجرى وكيل وزارة الصحة جولة تفقدية بمستشفى الحميات لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات المرضية والطوارئ على مدار الساعة.

شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والمعامل، والصيدلية، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة وصلاحيتها.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بجداول النوبتجيات والتواجد المستمر للفرق الطبية، مع سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة وتقديم الرعاية اللازمة بأعلى مستويات الجودة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار تنفيذ جولات المتابعة الميدانية المكثفة، بالتوازي مع تعزيز انتشار الفرق الطبية خلال فترة العيد، بما يضمن جاهزية المنظومة الصحية بالكامل للتعامل الفوري مع مختلف الحالات، وتلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة عالية.