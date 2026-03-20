وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي "أبو الحجاج"

في أجواء غمرتها الفرحة والبهجة والسرور، أدى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيدي "أبو الحجاج" بمدينة الأقصر، وسط آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

شارك في أداء الصلاة إلى جانب المحافظ، كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة ، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري لمحافظة الأقصر ، واللواء مهندس أحمد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والدكتور احمد الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وقيادات مديرية أمن الأقصر، ووكلاء الوزارات المختلفة ، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية.

وعقب انتهاء الصلاة، حرص المهندس عبد المطلب عمارة على تبادل التهاني مع المصلين، كما تفقد المحافظ محيط الساحة للتأكد من انسيابية الحركة وتوافر كافة سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بالعيد.

وأعرب المحافظ عن سعادته بروح الود والمحبة التي تجمع أبناء الأقصر، مؤكداً على الالتزام بالمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الأساسية بالمحافظة، مؤكدا على أهمية تلاحم الشعب مع القيادة السياسية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.