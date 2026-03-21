مراكز شباب الأقصر ترسم البسمة على وجوه المواطنين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

وتضمنت المبادرة العديد من الألعاب والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وذلك ضمن المبادرة الوزارية "العيد أحلى بمراكز الشباب"، بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق استراتيجية الوزارة لجعل مراكز الشباب بمثابة مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطةو الفاعليات لتكون مراكز تنوير جاذبة للنشء والشباب.

وأكد الدكتور محمد عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر أن مبادرة "العيد أحلي بمراكز الشباب" تهدف لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأطفال والأهالي في القرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، وتشمل المبادرة فقرات ترفيهية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم للشباب والنشء والأهالي بمراكز الشباب.

تم تنظيم المبادرة تحت إشراف جيهان عبده وكيل المديرية للشباب ومديري الإدارات الفرعية ومسئولي مراكز الشباب بالمحافظة.