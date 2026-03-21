خطة عاجلة| ترامب يحدد إطارا زمنيا قصيرا لإنهاء حرب إيران.. ماذا يحدث؟

في ظل التصعيد المستمر والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، تتزايد التصريحات الأمريكية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع مع إيران، وسط تأكيدات على قرب تحقيق الأهداف المعلنة.

وفي هذا الصدد، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تستغرق عملية إنهاء الحرب مع إيران فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مشيرة إلى أن هذه المدة دخلت بالفعل أسبوعها الثالث.

وأوضحت ليفيت، في بيان صدر اليوم السبت، أن ترامب يركز بشكل كامل على هدف أساسي يتمثل في تحقيق "نصر شامل وكامل" في هذه الحرب، مؤكدة أن جميع التحركات الحالية تنطلق من هذا التوجه.

من جانبه، صرح ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأن الولايات المتحدة باتت قريبة للغاية من تحقيق أهدافها في المواجهة مع إيران، مؤكدا أن التقدم المحرز يدفع الإدارة إلى دراسة تقليص حجم العمليات العسكرية الكبيرة التي تنفذها في الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة بالنظام الإيراني.

وبين ترامب أن الأهداف الرئيسية لهذه الحرب تشمل تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية، وتدمير بنيتها الصناعية الدفاعية، وإنهاء قدراتها البحرية والجوية، بالإضافة إلى منعها بشكل تام من الاقتراب من امتلاك أي قدرة نووية.

جدير بالذكر، أن هذه التصريحات تعكس رؤية أمريكية حاسمة تسعى لإنهاء الصراع في إطار زمني قصير، مع التأكيد على تحقيق أهداف استراتيجية واسعة، ما يشير إلى مرحلة مفصلية قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

وشهدت إسرائيل والأراضي المحتلة تصعيدا عسكريا جديدا، مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط البلاد، عقب رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل وجنوبها، إضافة إلى مستوطنات في وسط الضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، في وقت أعلنت فيه وكالة "مهر" الإيرانية إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.