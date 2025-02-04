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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في يومه العالمي.. ثقافة الغربية تستعرض أسباب الإصابة والوقاية من السرطان

ثقافة الغربية
ثقافة الغربية
الغربية أحمد علي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ندوة بعنوان "القاتل الصامت.. الأسباب والوقاية"، وذلك بقصر ثقافة طنطا في محافظة الغربية، ضمن الفعاليات التوعوية لوزراة الثقافة، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة السرطان.
في كلمتها، استعرضت رنا غنيم، أخصائية الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالغربية الأسباب التي تؤدي للإصابة بالأمراض الخبيثة، حيث أوضحت أن التدخين يأتي في المرتبة الأولى، وأيضا إدمان شرب المواد الكحولية، والسمنة المفرطة، وانتشار التلوث في البيئة، وعدم اتباع نظام غذائي صحي.
هذا وقد قدمت منى المغاوري، مسئولة الإرشاد الصحي بمديرة الصحة بالغربية عددا من النصائح لتفادي الإصابة بهذا المرض اللعين، من بينها: الإقلاع التام عن التدخين، والبعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكحول، والحفاظ على النظافة الشخصية للشخص، لافتة إلى أن هناك 5 فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخبيثة، وهم: كبار السن، والمدخنين، ومن لديهم استعداد وراثي للإصابة بالمرض، والأشخاص اللذين يعملون بالقرب من المواد السامة والمشعة، وأخيرا الأشخاص اللذين يعانون من الأمراض الفيروسية.
وضمن فعاليات لثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهدت عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة تنظيم العديد من الأنشطة، من بينها: ورش ثقافية وفنية، بمكتبات كفر حجازي، ومحلة حسن، وكفر كلا الباب، ومحلة أبو علي، وكفر الدوار، وقرية الأطفال، فيما واصل نادي أدب المحلة عقد أمسياته الأدبية.

قصور الثقافة السرطان الإصابة بالغربية والوقاية

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