قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يجتمع برئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن
من علامة الجزاء.. كهربا يحرز أول أهدافه مع الاتحاد الليبي
منشور على مواقع التواصل الاجتماعي .. حقيقة وجود 30 خطأ في تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطي
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
حصل على 75 درجة فقط.. طالب ينهي حياته بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا
ترامب يتخذ خطوات جديدة ضد إيران لتعطيل برنامجها النووي
جيش الاحتلال: مقـ.تل 55 فلسطينيا واعتقال 380 في يناير بالضفة
مات من الحزن.. القصة الكاملة لوفاة شاب حزنا على والده في المحلة
ترامب يوقع اليوم مذكرة لاستعادة "أقصى قدر من الضغط" على إيران
دولة فلسطينية وإعمار غزة .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي والملك عبد الله
بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الالكترونية للمدارس.. 9 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادا لرمضان.. وزيرة التضامن تشهد إطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مؤسسة "مصر الخير" اليوم وللعام الثالث عشر على التوالي حملة "إفطار صائم"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، وعدد من المحافظين، وسفراء الدول العربية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، ولفيف من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

وتأتي الحملة تحت شعار "رمضان الخير من مصر الخير" بهدف  إدخال الفرحة والسرور على المستحقين طوال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تطلقها مؤسسة "مصر الخير" سنوياً، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك ،والتي تهدف إلى توفير منتجات مختلفة لإفطار الصائمين على مدار أيام شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع احتياجاتهم .

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والضيوف في تعبئة الكراتين تمهيدا لتوزيعها عقب إطلاق الحملة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التكافل والخير الذي يتميز به الشعب المصري، موجهة الشكر لكل المتبرعين الذين شاركوا في حدث اليوم وتضافر الخير من أجل أبناء الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر بلد الخير ، وحدث اليوم يؤكد هذا الأمر، مشيرة  إلى أنه ونحن على أعتاب الشهر الكريم يؤكد هذا الحدث تكاتف الجميع وسيكون هناك خير  لأن الشعب المصري العظيم يستحق كل الخير .

وأعرب الدكتور علي جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، في كلمته عن سعادته البالغة بإطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي بهدف إدخال الفرح والسرور على الأسر المستحقة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور علي جمعة في كلمته إن هدفنا في مؤسسة مصر الخير أن نصل للأسر الأكثر احتياجًا طوال أيام شهر رمضان المبارك ، اتساقا مع جهودنا التي نقوم بها على مدار العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال برامجنا الإنسانية والمجتمعية المتنوعة .
 
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير  أن دخول حملة "إفطار صائم" عامها الثالث عشر على التوالي هو عنوان للثقة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء معنا ، مشيدا بالدعم الذي يقدمونه في سبيل الوصول لكل أسرة مستحقة وكذلك أبناء المؤسسة والمتطوعين الذين يعملون ليلاً ونهارا من أجل تحقيق النجاح المنشود.

 ومن جانبه أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أن مؤسسة مصر الخير تعمل بشكل منهجى متطور يعتمد على العديد من معايير الجودة لقياس أثر الحملات السابقة وكيفية تطوير المنتجات لتحقيق أقصى درجات الرضاء لدى المستحقين والمتبرعين طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح د.محمد رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تنفذ حملة إفطار صائم للعام الثالث عشر على التوالي مما أوجد لدينا خبرة تنفيذية كبيرة تضمن نجاح الحملة وتنفيذ مستهدفها الخيري بشكل تنموي يحقق الإستقرار المجتمعي للأسر المصرية خلال الشهر الكريم، مضيفاً  : نحن مستعدون بكامل طاقتنا للتيسير على ملايين المصريين في كل محافظات مصر وندعو جميع المصريين للتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال حملة إفطار صائم سواء المتبرعين الأفراد أو كافة الهيئات والكيانات الإقتصادية لتحقيق شراكات إستراتيجية تستهدف توفير الإحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة لديها آليات كبيرة جداً لرصد كافة الاحتياجات المجتمعية في المحافظات المختلفة، كما أن المؤسسة استعدت مبكرا لشهر رمضان المبارك حتى نستطيع توفير كميات مناسبة من المتبرعين مشيراً إلى أن المحاور والبرامج التي توفرها الحملة هذا العام تشمل تنوع وتعدد في أنواع المكونات حتى نتمكن من توصيل خدمة متكاملة ومتنوعة لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية.

وزيرة التضامن كراتين رمضان حملة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

أسعار السلع التموينية اليوم 3 فبراير 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"

أرشيفية

إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية ميار الببلاوي

إجازات شهر رمضان 2025

بشرى لموظفي الدولة والمدارس.. إليك تفاصيل إجازات شهر رمضان 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 15 محافظة .. درجاتك هنا

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025

الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ترشيحاتنا

محافظ المنيا المنيا يفتتح منفذ حياة كريمة

محافظ المنيا يفتتح منفذا للسلع الغذائية بميدان عمر أفندي

محافظ المنيا خلال الاجتماع

محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة ملفات التصالح وجذب الاستثمارات

نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. موعد إتاحتها على الموقع الرسمي

بالصور

دراسة تكشف منافع ومخاطر عقاقير خفض الوزن.. ضررها أكثر من نفعها

أضرار وفوائد عقاقير خفض الوزن
أضرار وفوائد عقاقير خفض الوزن
أضرار وفوائد عقاقير خفض الوزن

رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد لكليتي الطفولة المبكرة وطب فاقوس

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

البطاطس المقلية.. هل يمكن أن تسبب السرطان؟

البطاطس المقلية: هل يمكن أن تسبب السرطان؟
البطاطس المقلية: هل يمكن أن تسبب السرطان؟
البطاطس المقلية: هل يمكن أن تسبب السرطان؟

كبدة الدجاج.. كنز غذائي وفوائد صحية مذهلة

كبدة الدجاج
كبدة الدجاج
كبدة الدجاج

فيديو

أحمد العوضى

أحمد العوضي يكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل "فهد البطل" |فيديو

ابناء الفنانين

ابن الوز عوام.. أبناء النجوم يسيطرون على دراما رمضان 2025

قضية شاليمار شربتلي

بلاغات بالشهادة الزور ضد ٣ نجمات .. تطورات جديدة في قضية مجوهرات شاليمار شربتلي

مسلسلات رمضان

بناء على طلب الجماهير.. تعرف على قائمة مسلسلات الأجزاء الثانية في رمضان٢٠٢٥

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد