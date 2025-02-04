استعدادا لرمضان.. وزيرة التضامن تشهد إطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مؤسسة "مصر الخير" اليوم وللعام الثالث عشر على التوالي حملة "إفطار صائم"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، وعدد من المحافظين، وسفراء الدول العربية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، ولفيف من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.

وتأتي الحملة تحت شعار "رمضان الخير من مصر الخير" بهدف إدخال الفرحة والسرور على المستحقين طوال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تطلقها مؤسسة "مصر الخير" سنوياً، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك ،والتي تهدف إلى توفير منتجات مختلفة لإفطار الصائمين على مدار أيام شهر رمضان المبارك في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع احتياجاتهم .

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والضيوف في تعبئة الكراتين تمهيدا لتوزيعها عقب إطلاق الحملة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التكافل والخير الذي يتميز به الشعب المصري، موجهة الشكر لكل المتبرعين الذين شاركوا في حدث اليوم وتضافر الخير من أجل أبناء الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر بلد الخير ، وحدث اليوم يؤكد هذا الأمر، مشيرة إلى أنه ونحن على أعتاب الشهر الكريم يؤكد هذا الحدث تكاتف الجميع وسيكون هناك خير لأن الشعب المصري العظيم يستحق كل الخير .

وأعرب الدكتور علي جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، في كلمته عن سعادته البالغة بإطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الثالث عشر على التوالي بهدف إدخال الفرح والسرور على الأسر المستحقة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور علي جمعة في كلمته إن هدفنا في مؤسسة مصر الخير أن نصل للأسر الأكثر احتياجًا طوال أيام شهر رمضان المبارك ، اتساقا مع جهودنا التي نقوم بها على مدار العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال برامجنا الإنسانية والمجتمعية المتنوعة .



وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن دخول حملة "إفطار صائم" عامها الثالث عشر على التوالي هو عنوان للثقة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء معنا ، مشيدا بالدعم الذي يقدمونه في سبيل الوصول لكل أسرة مستحقة وكذلك أبناء المؤسسة والمتطوعين الذين يعملون ليلاً ونهارا من أجل تحقيق النجاح المنشود.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، أن مؤسسة مصر الخير تعمل بشكل منهجى متطور يعتمد على العديد من معايير الجودة لقياس أثر الحملات السابقة وكيفية تطوير المنتجات لتحقيق أقصى درجات الرضاء لدى المستحقين والمتبرعين طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح د.محمد رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تنفذ حملة إفطار صائم للعام الثالث عشر على التوالي مما أوجد لدينا خبرة تنفيذية كبيرة تضمن نجاح الحملة وتنفيذ مستهدفها الخيري بشكل تنموي يحقق الإستقرار المجتمعي للأسر المصرية خلال الشهر الكريم، مضيفاً : نحن مستعدون بكامل طاقتنا للتيسير على ملايين المصريين في كل محافظات مصر وندعو جميع المصريين للتعاون مع مؤسسة مصر الخير خلال حملة إفطار صائم سواء المتبرعين الأفراد أو كافة الهيئات والكيانات الإقتصادية لتحقيق شراكات إستراتيجية تستهدف توفير الإحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة لديها آليات كبيرة جداً لرصد كافة الاحتياجات المجتمعية في المحافظات المختلفة، كما أن المؤسسة استعدت مبكرا لشهر رمضان المبارك حتى نستطيع توفير كميات مناسبة من المتبرعين مشيراً إلى أن المحاور والبرامج التي توفرها الحملة هذا العام تشمل تنوع وتعدد في أنواع المكونات حتى نتمكن من توصيل خدمة متكاملة ومتنوعة لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية.