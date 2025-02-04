الغرفة التجارية: 2000 جنيه تكفي احتياجات أسرة مصرية من «الياميش»

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، إن الدولة تمكنت من توفير معارض أهلا رمضان بجميع محافظات مصر، موضحا أن معارض أهلا رمضان تشمل جميع المنتجات الغذائية والياميش.

2000 جنيه تكفي احتياجات أسرة مصرية من «الياميش»

تابع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن معارض أهلا رمضان توفر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، موضحا أن كيلو الزبيب يتراوح بين 40 و70 جنيها.

كيلو الزبيب يتراوح بين 40 و70 جنيها

نوَّه متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، بأن أسعار الزيوت لم تتراجع بالنسبة الكافية في السوق المصرية، متوقعا استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

2000 جنيه تكفي 4 أشخاص من منتجات الياميش

أشار متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف التجارية، إلى أن “2000 جنيه تكفي 4 أشخاص من منتجات الياميش طوال شهر رمضان .. اللي عايز يشتري بألفين جنيه ياميش رمضان طوال شهر رمضان؛ هيكفوه”.

الإسكندرية تطلق معارض أهلا رمضان بجميع الأحياء

كثفت محافظة الإسكندرية استعداداتها لانطلاق شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

السلع

أطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أولى فعاليات معارض أهلا رمضان، بإجمالي 12 معرضا تمثل 12 فرعا من فروع المجمعات الاستهلاكية، موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في إطلاق العديد من المعارض والمنافذ، ومن بينها “أسواق اليوم الواحد” بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير كل السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلى 30٪ عن مثيلاتها بالأسواق.