كأس مصر.. بيراميدز يسحق المنصورة بثلاثية ويتأهل لدور الـ16

تأهل بيراميدز لدور الـ16 على حساب المنصورة بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي فى دور الـ32، ضمن منافسات كأس مصر.

وأفتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 21، بعد كرة عرضية من الجهة اليمني من مروان حمدي حاول إبعادها مهند رشاد ولكن ذهبت فى المرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 91، بعد كرة عرضية من الجهة اليسري من كريم حافظ قابلها من داخل منطقة الجزاء يوسف أوباما ولم يجد صعوبة فى تسجيلها.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 95، عن طريق مروان حمدي.

توقف اللعب لعلاج لاعب بيراميدز صديق أوجولا ويبدو أنه غير قادر على إكمال المباراة ويدفع الكرواتى بـ أحمد عاطف فى الدقيقة 27.

ونفذت ركلة ركنية لصالح المنصورة من الجهة اليمني نفذها مهند قصيرة انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من بيبو مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 35.

وجاءت تسديدة من مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليمني من لاعب بيراميدز عبد الرحمن مجدي ولكن تمر بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 58.

وجاء انفراد صريح بالمرمى من لاعب بيراميدز أحمد عاطف ولكن يضيع مع تألق ملفت من حارس مرمى المنصورة إسلام شرف في الدقيقة 63.



