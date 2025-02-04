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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبعوث ترامب: مكان إقامة الفلسطينيين قضية حساسة والعمل جاري على حلها

ويتكوف وترامب
ويتكوف وترامب
القسم الخارجي

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، إن "مسألة المكان الذي سيذهب إليه الفلسطينيون هي مسألة كبيرة جداً ونحن نعمل جاهدين لحلها"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تركز حالياً على ضمان اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة كما ينبغي.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه "نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ونحاول التوصل إلى نتائج جيدة في كل من المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق"، مشيراً إلى أن هذه العملية معقدة وأن هناك العديد من العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

وفيما يتعلق بتحديد آفاق إعمار غزة، أوضح المبعوث الأمريكي أن "غزة مدمرة ولن يكون هناك إمكانية لإعمارها في خمس سنوات كما تنص المرحلة الثالثة من الاتفاق". وأكد أن "المرحلة الثالثة تحتاج إلى إعادة نظر، إذ أن الرئيس الأمريكي قد أشار إلى أن تنفيذها في الوقت الراهن يبدو مستحيلاً".

وأكد أن الاتفاق الحالي وبنوده تم وضعها من قبل الإدارة السابقة، وأن بعض التفاصيل، خاصة المرحلة الثالثة، قد تحتاج إلى تعديلات نظراً للظروف الحالية.

 وأضاف ويتكوف: "نحن نركز الآن على التوصل إلى ترتيبات واضحة في المرحلة الثانية من الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل".

وفي سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي إلى أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يوم الخميس المقبل في ولاية فلوريدا لمناقشة مستجدات اتفاق غزة والتطورات الراهنة في المنطقة.

المرحلة الثانية وقف إطلاق النار في غزة تهجير الفلسطينيين من غزة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الإدارة الأمريكية ستيف ويتكوف

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