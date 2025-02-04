طرح البوستر الرسمي لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيد الناس" البوستر الرسمي للعمل الفني والذي يقوم ببطولته النجم “عمرو سعد”.

ونشرت الشركة، بوستر المسلسل على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المقرر عرضه فى رمضان 2025 على مجموعة قنوات Mbc و منصة شاهد.

مسلسل «سيد الناس»، بطولة عمرو سعد، و الفنانة الكبيرة الهام شاهين أحمد زاهر، خالد الصاوى ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس ، وريم مصطفى، منة فضالى،أحمد فهيم، سلوى عثمان ، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم ، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.