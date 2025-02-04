السيجارة تنقص من عمر الشخص 11 دقيقة والمصريون يتناولون 80 مليارا بالعام.. تفاصيل

أكدت الدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب جامعة قناة السويس، وأول سيدة تفوز بمقعد نقيب الأطباء بالإسماعيلية أن مفهوم الصحة هو الوقاية، وأن الشخص قادر على عمل وقاية من 80% من أمراض القلب.

وأضافت الدكتورة جميلة نصر، خلال حوارها مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن علاج السكر ليس الحصول على الأدوية فقط، ولكن يكون معها ممارسة الرياضة، وخفض الوزن.

ولفتت إلى أن المواطنين عليهم التوقف عن التدخين، والسير 3 كيلو يوميًا، أو المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم، موضحة أن هناك أمراض كثيرة تختفي بالمشي.

وأشارت إلى أن المصريين يتناولون 80 مليار سيجارة في العام، وأن تناول السجائر الواحدة تنقص من عمر الشخص 11 دقيقة، ولذلك على الجميع الحذر من ذلك.