روائي: أم كلثوم كانت تتعامل بحدة مع الصحافة والمتعهدين للحفلات

أكد الكاتب والروائي حسن عبد الموجود، أن عشقه لأم كلثوم بدأ منذ مرحلة التعليم الجامعي وكان يعتاد على سماع أغاني لأم كلثوم خلال رحلة ذهابه وعودة من الجامعة يوميًا، وأصدقاؤه أتاحوا له مصادر كبيرة جدًا في كتابة كتاب "من الميلاد إلى الأسطورة" عن أم كلثوم، موضحًا أن كتابه جاء عن طريق الصدفة وكان اعتذارا لكوكب الشرق بعد "جفوة" للاستماع إلى أغانيها.

وشدد "عبد الموجود"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذا الكتاب يعد تذكاريًا عن كوكب الشرق في الذكرى الخمسين لرحيلها، موضحًا أن هذا الكتاب يتضمن 50 قصة ولقطات خاصة من حياة أم كلثوم وعلاقتها مع العديد من الأشخاص.

وتابع: "كوكب الشرق لديها سرعة بديهة كبيرة وأم كلثوم كانت تتعامل بحدة مع الصحافة والمتعهدين للحفلات، دائمًا كانت ترى أن الرجال يطمعون بها بشأن التعامل المالي وهو ما كان سببًا في الحدة في التعامل، مؤكدًا أن التنوع كان أهم محاور الـ 50 قصة في كتابه عن أم كلثوم، مضيفًا: "أم كلثوم شخصية ليست سهلة وكان تعتقد بأن من حولها يطمعون فيها.. تعمدت نفي ما أثير عن بخلها لعدم الطمع فيها، ومنزلها كان يشبه اللوكاندة في استقبالها للأقارب والضيوف".