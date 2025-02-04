تلفزيون "بريكس" يبرز إطلاق فنزويلا مبادرة أكاديمية جديدة لتعزيز العلاقات الثقافية مع مصر

سلط تلفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء الضوء على إطلاق فنزويلا مبادرة أكاديمية جديدة لتعزيز العلاقات الثقافية مع مصر من خلال دبلوم الدراسات المتقدمة عن مصر.

وأضاف التلفزيون أن المبادرة التي كانت نتيجة لجهود تعاونية بين وزارة الخارجية المصرية ومركز الدراسات الأفريقية والأمريكية والكاريبية في العاصمة "كاراكاس"، تقدم استكشافا متعمقا للتاريخ والثقافة والاقتصاد بالإضافة إلى اللغة المصرية.. مشيرا إلى أن هذه الدبلومة منذ بدايتها قامت بجذب أكثر من 90 طالبا فنزويليا عبر ثلاث مجموعات، من خلال تقديم برنامج مدته 100 ساعة يغطي ثمانية آلاف عام من التاريخ.

من جانبه، أكد السفير "كريم أمين" سفير مصر لدى كاراكاس، على الأهمية الإستراتيجية لهذا التعاون الأكاديمي، وعلى دوره في تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي.. مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءا من الجهود الدبلوماسية الموسعة التي تبذلها مصر من أجل تعزيز التوعية التعليمية والثقافية في أمريكا اللاتينية.

وأشار التلفزيون إلى أن البرنامج يقوم بدمج الآليات السياسية والثقافية المصرية المعاصرة، كما يسلط الضوء على الأمور المتشابهة بين مصر وفنزويلا كدولتين داخل الجنوب العالمي.. ويعكس البرنامج أيضا تحولا بشكل أوسع نحو التعاون بين دول الجنوب، مع اعتراف كاراكاس والقاهرة بالفرص العالمية المشتركة.

وأوضح التلفزيون إلى أنه تم الاعتراف بدبلومة الدراسات المتقدمة على نطاق واسع باعتبارها واحدة من الدورات المطلوبة في مركز الدراسات الأفريقية والأمريكية والكاريبية، حيث من المتوقع أن تقوم بتوفير فهم عميق للتراث المصري والمساهمة في تعزيز العلاقات بين فنزويلا ومصر.

يذكر أن تلفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.