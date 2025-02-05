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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للشيف نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل بيتزا البيض على العشاء

طريقة عمل بيتزا البيض على العشاء
طريقة عمل بيتزا البيض على العشاء
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل بيتزا البيض من وصفات المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها على العشاء، والتمتع بمذاق شهي وصحي.

 وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل بيتزا البيض، وهي من الأكلات العربية والتي يمكن تحضيرها في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل بيتزا البيض

طريقة عمل بيتزا البيض على العشاء

مقادير طريقة عمل بيتزا البيض:

4 بيضات

½ كوب لبن (حليب)

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت

½ كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر مبشورة

½ كوب خضروات مفرومة (فلفل ألوان، طماطم، زيتون، بصل)

½ كوب سجق أو لانشون (اختياري)

½ ملعقة صغيرة زعتر


طريقة عمل بيتزا البيض :

ـ لتحضير الخليط: في وعاء، اخفقي البيض مع الحليب جيدًا.

ـ أضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح والفلفل الأسود، واخفقي حتى يتجانس الخليط.


ـ لتحضير البيتزا: سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بالزبدة أو الزيت.

ـ اسكبي خليط البيض في المقلاة واتركيه حتى يتماسك قليلًا.

ـ وزعي فوقه الجبنة، الخضروات، والسجق (إذا كنتِ تستخدمينه).

ـ رشي الزعتر على الوجه، ثم غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج تمامًا.

ـ بعد التأكد من نضج البيتزا، قطعيها وقدميها ساخنة مع سلطة أو كاتشب.

ـ يمكنكِ وضع البيتزا في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق للحصول على قوام أكثر تماسكًا.

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