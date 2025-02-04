بالزيتون.. طريقة عمل النجرسكو بالفراخ

تعتبر طريقة عمل النجرسكو بالفراخ من وصفات المطبخ العالمي، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة في المنزل، وسوف تنال الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل النجرسكو بالفراخ، وهي واحدة من الأكلات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ

مقادير طريقة عن كل النجرسكو بالفراخ:

½ كيلو مكرونة (بينا أو أي نوع مفضل)

2 صدر دجاج مقطع شرائح

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 كوب كريمة طهي (اختياري)

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

½ كوب جبن بارميزان أو رومي مبشور

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 كوب مشروم (اختياري)

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

½ ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة زيت



طريقة عمل النجرسكو بالفراخ:

ـ لتحضير الدجاج: سخني الزيت في مقلاة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل.

ـ أضيفي شرائح الدجاج والملح والفلفل والبابريكا، وقلبي حتى ينضج الدجاج.

ـ أضيفي المشروم (إذا كنتِ تستخدمينه) وقلبيه مع الدجاج، ثم ارفعي الخليط من على النار.



ـ لتحضير البشاميل: في قدر على النار، ذوبي الزبدة وأضيفي الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ أضيفي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر لتجنب التكتلات.

ـ أضيفي الكريمة (إذا كنتِ تستخدمينها) وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يصبح القوام كريميًا.



ـ لتحضير النجرسكو: اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع ملح، وصفيها جيدًا.

ـ في وعاء كبير، اخلطي المكرونة مع الدجاج ونصف كمية البشاميل.

ـ ضعي نصف الخليط في صينية مدهونة بالزبدة، ثم أضيفي نصف كمية الجبن.

ـ ضعي باقي خليط المكرونة، ثم وزعي باقي البشاميل على الوجه.

ـ رشي باقي الجبن الموزاريلا والبارميزان على السطح.

ـ سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

ـ أدخلي الصينية الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبيًا.



ـ يمكن إضافة زيتون أو فلفل ألوان لإضافة نكهة مميزة.