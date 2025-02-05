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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أزمة تحديثات سامسونج.. هواتف Galaxy S21 تفقد التحديثات الشهرية ومخاوف أمنية تتزايد

هواتف Galaxy S21
هواتف Galaxy S21
احمد الشريف

يبدو أن الأمور لا تسير على نحو جيد بالنسبة لسامسونج هذا الأسبوع، حيث أطلقت الشركة تحديث الأمان الشهري لشهر فبراير، لكنه جاء دون إصلاح الثغرة الأمنية الأكثر خطورة في أندرويد، على الأقل حتى الآن.

أكدت جوجل أن بعض الأجهزة تتعرض لهجمات أمنية نشطة، وقامت بإصدار تحديث أمني لمعالجة الثغرة، لكن هواتف سامسونج لم تحصل عليه حتى الآن، مما يثير القلق بين مستخدميها.

هواتف Galaxy S25 بتحديثات قديمة وتأخير في One UI 7 / Android 15

في خطوة أخرى تثير الاستغراب، حصلت سلسلة Galaxy S25 على تحديث برمجي لا يتضمن سوى تصحيحات أمان حتى ديسمبر 2024، ما يعني أن أحدث هواتف سامسونج ليست على آخر تحديث أمني متاح. 

هذا، إلى جانب التأخير المستمر في إصدار تحديث One UI 7 المعتمد على أندرويد 15 للهواتف الرائدة الحديثة، يزيد من الإحباط بين المستخدمين.

هواتف Galaxy S21 تفقد التحديثات الشهرية

إذا كنت من مستخدمي سلسلة Galaxy S21، فهناك أخبار غير سارة: سامسونج أوقفت التحديثات الشهرية لهذه الهواتف، وستخفضها إلى تحديثات ربع سنوية فقط.

ووفقًا لموقع SamMobile، فإن هذه السياسة تعني أن مستخدمي Galaxy S21 وS21+ وS21 Ultra لن يتلقوا تحديثات الأمان إلا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل حتى نهاية دورة الدعم. 

في المقابل، سيستمر هاتف Galaxy S21 FE في الحصول على التحديثات الشهرية، نظرًا لأنه تم إطلاقه بعد عام تقريبًا من الإصدارات الأصلية للسلسلة.

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

في الوقت الذي يحتفظ فيه المستخدمون بهواتفهم لفترات أطول قبل الترقية، أصبحت فترات الدعم المضمونة لأنظمة التشغيل أكثر أهمية من أي وقت مضى.

 ورغم أن التحديثات الربع سنوية أفضل من عدم وجود تحديثات على الإطلاق، إلا أنها قد تشكل خطرًا أمنيًا عندما تظهر ثغرات خطيرة في منتصف الدورة، ما يترك المستخدمين معرضين للخطر لفترات أطول.

المخاوف الأمنية الأكبر في نظام أندرويد

المشكلة لا تقتصر فقط على مستخدمي Galaxy S21، بل تعكس اتجاهًا مقلقًا في نظام أندرويد ككل. تشير التقارير إلى أن ما بين 25% و33% من مستخدمي أندرويد حول العالم يعتمدون على أجهزة لم تعد تتلقى أي تحديثات أمنية على الإطلاق، مما يجعل النظام أكثر عرضة للهجمات مقارنةً بأجهزة iPhone التي تحصل على تحديثات أطول دعمًا.

هذه الفجوة الأمنية تؤثر ليس فقط على الأفراد، ولكن أيضًا على الشركات، حيث أصبح نموذج إحضار جهازك الشخصي للعمل (BYOD) منتشرًا، مما يعني أن الهواتف القديمة غير المدعومة تشكل خطرًا على بيانات الشركات وأنظمتها الداخلية.

لمواجهة هذه التحديات، قامت جوجل بتعزيز بروتوكولات الأمان من خلال واجهة برمجة تطبيقات Play Integrity API، والتي تمكن مطوري التطبيقات من التحقق من تحديثات الأمان وحالة نظام التشغيل للهاتف قبل تحديد مستوى الوصول إلى التطبيق.

هل يجب على مستخدمي Galaxy S21 الترقية الآن؟

إذا كنت من مستخدمي Galaxy S21، فمن الأفضل التفكير في الانتقال إلى هاتف يحصل على تحديثات شهرية لضمان حماية بياناتك.

موقع Phone Arena يحذر من أن تقليل عدد التحديثات لا يعني توقفها بالكامل، ولكنه إشارة واضحة إلى أن هذه الهواتف أصبحت قديمة (أكثر من 4 سنوات)، وأن الوقت قد حان للترقية إلى جهاز أحدث.

لا يشترط أن يكون الهاتف جديدًا تمامًا، حيث يمكن شراء هاتف مستعمل من السوق الثانوية، بشرط أن يكون لا يزال ضمن فترة الدعم والتحديثات الشهرية لضمان الأمان والاستقرار.

الخلاصة

سامسونج تواجه انتقادات متزايدة بسبب تأخر تحديثات الأمان، وتغيير سياسة دعم أجهزة Galaxy S21، مما يثير مخاوف بشأن أمان الملايين من المستخدمين.

 في ظل هذه التغييرات، ينصح الخبراء مستخدمي الهواتف القديمة بالنظر في خيارات الترقية للحفاظ على أمن بياناتهم.

Galaxy S21 Galaxy S25 Android 15

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