اختبار المتانة يكشف ضعف حلقات كاميرا Samsung Galaxy S25 Ultra

في مفاجأة غير متوقعة لعشاق هواتف سامسونج؛ كشف اختبار المتانة الجديد أن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra، يعاني من مشكلة في حلقات الكاميرا الخلفية، حيث أظهرت الاختبارات أنها أقل مقاومة للخدوش والتلف مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول جودة تصنيع الهاتف، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يعتمدون عليه في التصوير الاحترافي.

تفاصيل الاختبار ونتائجه

أجرى خبير اختبارات المتانة زاك نيلسون، صاحب قناة JerryRigEverything الشهيرة، سلسلة من الاختبارات القاسية على الهاتف، والتي شملت:

عند استخدام أداة معدنية لمحاكاة الاستخدام اليومي، أظهرت حلقات الكاميرا خدوشًا واضحة في مراحل مبكرة مقارنة بهاتف S24 Ultra، مما يشير إلى ضعف المادة المستخدمة في الطلاء أو تصميم الحلقة نفسها.

أظهر الهاتف مقاومة قوية عند محاولة ثنيه، لكن الكاميرا الخلفية كانت نقطة ضعف واضحة، حيث تعرضت الحلقات المحيطة بالعدسات لأضرار أسرع من المتوقع.

كما هو متوقع، تأثرت شاشة الهاتف بشكل طبيعي عند تعرضها للهب، لكن لم يُسجل أي تأثير دائم على أدائها.

أسباب ضعف حلقات الكاميرا

تشير بعض التحليلات إلى أن سامسونج ربما استخدمت سبيكة معدنية أقل صلابة أو طبقة طلاء أضعف في هذا الإصدار، مما يجعل الحلقات أكثر عرضة للخدوش.

مقارنةً بـ Galaxy S24 Ultra، يبدو أن الحلقات أصبحت أرق، مما قد يؤثر على مقاومتها للتلف.

في حين أن الزجاج المستخدم في العدسات لا يزال من نوع Gorilla Glass Victus 3، إلا أن الحلقة المحيطة بها لا تتمتع بنفس مستوى الحماية.

هل يؤثر هذا العيب على الأداء؟

رغم هذه المشكلة، فإن الكاميرا نفسها لا تتأثر وظيفيًا بالخدوش الطفيفة على الحلقات، حيث تظل العدسات الداخلية سليمة وتقدم نفس الأداء القوي في التصوير.

ومع ذلك، قد يقلق المستخدمون من أن الخدوش المتراكمة مع الوقت قد تؤثر على مظهر الهاتف أو حتى إعادة بيعه لاحقًا.

رد فعل المستخدمين وسامسونج

بعض المستخدمين على منصات مثل Reddit وX (تويتر سابقًا) أبدوا استياءهم من هذه المشكلة، خاصة أن الهاتف يُباع بسعر مرتفع.

وحتى الآن، لم تصدر سامسونج بيانًا رسميًا حول هذه المشكلة، لكن من المتوقع أن تقدم توضيحات حول المادة المستخدمة في تصنيع الحلقات أو إصدار تحديثات مستقبلية لتحسين الجودة في الطرازات القادمة.

الخلاصة

رغم أن Galaxy S25 Ultra يظل واحدًا من أقوى الهواتف الرائدة لعام 2025؛ إلا أن ضعف حلقات الكاميرا قد يكون نقطة سلبية لبعض المستخدمين.

وإذا كنت تفكر في شراء الهاتف، فقد يكون استخدام غطاء حماية خاص بالكاميرا أو حماية إضافية خيارًا جيدًا لتجنب الخدوش المبكرة.