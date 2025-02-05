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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا توجد خطة.. عفت نصار: الزمالك لم يتعاقد مع صفقات قوية تفيد الفريق

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لم يبرم صفقات قوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" أي نجاح أو إخفاق يحسب لمجلس الإدارة، ونحن لا نحاسب أفراد، وتسريب أخبار عن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعد ضعفًا".
وتابع: "من المفروض أن يكون هناك مدير رياضي يرشح لاعبين طبقًا لاحتياجات الفريق، والنادي لم يبرم صفقات حتى الآن مع لاعبين قادرة على إحداث الفارق، ومحمود جهاد وأحمد حسام، محتاجين من يساندهم".
وأوضح: "الزمالك يحتاج حارس مرمي، و2 مدافعين محترفين، ونقدر مجلس الزمالك، وكنا نساعدهم وقاموا بأشياء جيدة، والنادي يحتاج العديد من الأمور وكان يجب أن يتم ترتيب الأولويات".
وشدّد: "نجاح فريق الكرة في الزمالك، كان سيغطي على كل شيء في الزمالك، والأمور تسير في النادي بارتجالية ولا توجد خطة".
وواصل: "تشكيل لجنة من ميدو وحازم إمام وهيثم فاروق، ونادر وأبوالعلا، هم أسماء كبيرة ولكن من فيهم متخصص في الأمور التعاقدية، وعند ضم لاعب يكون هناك تحاليل لأداء اللاعب في مبارياته وهل سينجح مع نظام وأسلوب النادي".

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