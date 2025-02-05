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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر يستعجل إدارة الأهلي لحسم صفقة المهاجم الأجنبي

كولر
كولر
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق  موقف كولر لحسم صفقة المهاجم الأجنبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب أحمد حسن :خاص - كولر يستعجل إدارة الأهلي لحسم صفقة المهاجم الأجنبي قبل إغلاق باب القيد المحلي

كان الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏


موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

أحمد حسن كولر تصريحات احمد حسن صفقات الاهلي

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