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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ما شاء الله عليك يا حبيبى .. إمام عاشور لكهربا عبر إنستجرام

كهربا
كهربا
علا محمد

شارك اللاعب إمام عاشور نجم النادى الأهلى صورة للاعب محمود عبد المنعم "كهربا"بعد احرازه هدف تقدم الاتحاد أمام المجد ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الليبي.

و كتب إمام عاشور على صورة كهربا عبر حسابه على انستجرام :"ما شاء الله عليك يا حبيبى".

 أثار محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد الليبي، الجدل، في ظهوره الأول مع ناديه الجديد.

وسجل كهربا هدف تقدم الاتحاد أمام المجد، في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الليبي.

احتفال مستفز لـ كهربا في مع فريقه الليبي

ذهب كهربا تجاه حارس مرمى المجد، فور إحراز الهدف، وقلَّد احتفال “النوم”- الذي يفعله لاعبو الأهلي-، ثم كرره مجددًا مع زملائه في الفريق بعيدًا عن حارس الفريق المنافس.

وانتهت مباراة الاتحاد والمجد بهدف لمثله، ليرفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث “مؤقتًا” بترتيب المجموعة الثالثة.

يذكر أن كهربا انضم إلى الاتحاد الليبي خلال الشتاء الحالي قادمًا من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

الأهلى كهربا امام عاشور

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