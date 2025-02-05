الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يجددان الرفض الكامل لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين

جدد الرئيس الفلسطيني وملك الأردن، الرفض الكامل لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكد الرئيس الفلسطيني وملك الأردن، الالتزام بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية.

وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه.

ومن جانبه شدد العاهل الأردني على موقف بلاده الثابت والداعم للفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى ضرورة وقف الاستيطان ورفض أي محاولات لضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية تثبيت الفلسطينيين في أرضهم.

كما دعا إلى استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات وضمان وصولها إلى جميع مناطق القطاع.

