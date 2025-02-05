قائمة غيابات ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو

كشف أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن غيابات الريدز أمام توتنهام المقرر إقامتها غدا الخميس ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس كاراباو.

وأوضح سلوت خلال تصريحاته : أرنولد لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة توتنهام على ملعب أنفيلد بسبب إصابة الساق.

وأكمل: جميع أعضاء الفريق جاهزون للمواجهة المرتقبة ولكن خسارة أرنولد في المباراة بمثابة ضربة قوية للفريق وننتظر تحديد موعد عودته للمشاركة.

وحقق فريق توتنهام الفوز على ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ذهاب بطولة كأس كاراباو.

جدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد توتنهام تقام غدا الخميس على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.