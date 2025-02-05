حركة فتح تثمن الموقف العربي الراسخ في رفض التهجير

ثمنت حركة فتح بالموقف العربي الراسخ في رفض التهجير والالتزام الثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة الذي عبرت عنه السداسية العربية في بيانها وموقفها الذي لا يحتمل التأويل.

وأشادت الحركة في بيان لها بالمواقف الدولية واسعة النطاق التي رفضت مخطط التهجير وأدانت تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.



وكانت وزارة الخارجية العمانية أكدت في بيان سابق لها على موقف السلطنة الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع ‎غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وفي بيان لها؛ حذرت أن أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية العمانية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت سلطنة عمان علي ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.