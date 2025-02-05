الصين تعارض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، أن الصين ترفض بشدة أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن الصين تدعو إلى ضرورة استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

وفي نفس السياق، انتقد مندوب الصين التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، قائلاً: "هذا التصريح أمر غير قابل للفهم".

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية قد رفضت الاقتراح الذي أطلقه ترامب بشأن غزة، مشدداً على ضرورة احترام المواقف العربية والإجماع الدولي حول القضية الفلسطينية.