أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 5 فبراير

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء الموافق 5-2-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
الدولار الأمريكي شراء 50.26 جنيه، والبيع 50.36 جنيه.
اليورو شراء 52.1246 جنيه، والبيع 52.5255 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 62.6441 جنيه، والبيع 63.2018 جنيه.
الدولار الكندي شراء 35.039 جنيه، والبيع 35.2834 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 6.9871 جنيه، والبيع 7.0412 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الكرون النرويجي شراء 4.4627 جنيه، والبيع 4.5043 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 4.5763 جنيه، والبيع 4.6265 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 55.4746 جنيه، والبيع 55.8997 جنيه.
الين اليابانى شراء 32.5392 جنيه، والبيع 33.01 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 31.3673 جنيه، والبيع 31.6764 جنيه