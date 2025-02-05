أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 5 فبراير

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 5 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء الموافق 5-2-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:





الدولار الأمريكي شراء 50.26 جنيه، والبيع 50.36 جنيه.





اليورو شراء 52.1246 جنيه، والبيع 52.5255 جنيه.





الجنيه الإسترليني شراء 62.6441 جنيه، والبيع 63.2018 جنيه.







الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.039 جنيه، والبيع 35.2834 جنيه. ‏





الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.9871 جنيه، والبيع 7.0412 جنيه.







أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الكرون النرويجي شراء 4.4627 جنيه، والبيع 4.5043 جنيه.





الكرونا السويدية شراء 4.5763 جنيه، والبيع 4.6265 جنيه.





الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 55.4746 جنيه، والبيع 55.8997 جنيه.





ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 32.5392 جنيه، والبيع 33.01 جنيه.





الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.3673 جنيه، والبيع 31.6764 جنيه



