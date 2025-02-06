الجزائر تطرح مناقصات دولية لشراء أعلاف ذرة وشعير وصويا

قال متعاملون أوروبيون أمس الأربعاء إن الديوان الوطني لتغذية الأنعام في الجزائر (أوناب) طرح ثلاث مناقصات دولية لشراء ما يصل إلى 240 ألف طن من علف الذرة و35 ألف طن من علف الشعير و35 ألف طن من علف الصويا.

وأضاف المتعاملون أن آخر موعد لتقديم العروض الخميس السادس من فبراير.

وأوضحوا أن المناقصات الجديدة تشير إلى أن الجزائر لم تقم بعمليات شراء كبيرة في مناقصات سابقة لنفس الكميات من أعلاف الذرة والشعير والصويا أُغلقت أمس الاول الثلاثاء.

وطلب الديوان الوطني أن يكون منشأ علف الذرة من الأرجنتين أو البرازيل فقط وأن يتم التوريد على ما يصل إلى ست شحنات وزن كل منها يتراوح بين 30 و40 ألف طن.

وسمح بأن تكون مناشئ كل من علف الشعير وعلف الصويا اختيارية وأن يتم توريد كل منهما في شحنة واحدة يتراوح وزنها بين 25 و35 ألف طن.

تسعى الجزائر لتسلم علف الذرة وعلف الصويا في موعد أقصاه 15 مارس، وعلف الشعير في الفترة ما بين الأول من مارس إلى 15 منه.

وأعاد الديوان الوطني في الجزائر طرح مناقصات لشراء كميات متفاوتة من أعلاف الذرة والشعير والصويا في الأسابيع القليلة الماضية.