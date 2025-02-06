شبانة: من المتوقع أن يشارك معلول كجناح مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، يعد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري في السنوات الأخيرة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" علي معلول نجم من نجوم الكرة المصرية، ويتواجد في الدوري منذ 9 سنوات، والأهلي قرر قيده في القائمة رسميًا، وهو من أقدم اللاعبين في النادي".

وتابع:" علي معلول أصبح الأجنبي الخامس في قائمة الأهلي، وخرج رضا سليم من القائمة بسبب الإصابة".

وواصل:" كريم الدبيس يعد صفقة جديدة في الأهلي، وعلي معلول، من المتوقع أن يشارك كلاعب جناح في الفترة القادمة، أمام الدبيس، وعادت قوة الأهلي الهجومية".

وشدد:" أحد المسئولين في الزمالك كان خرج وقال أنه يستطيع التعاقد مع معلول، طيب اللاعب أصبح الأن في الأهلي".