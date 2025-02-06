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وزير الصحة: تبادل الخبرات في مكافحة الملاريا وفيروس سي مع الأفريقي لمكافحة الأمراض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: تبادل الخبرات في مكافحة الملاريا وفيروس سي مع الأفريقي لمكافحة الأمراض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa-CDC) ، على هامش الجلسة الختامية للمنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وهيئة الشراء الموحد، والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المركز الإقليمي لشمال أفريقيا، بالاضافة الى تبادل الخبرات المصرية في مكافحة الملاريا وفيروس سي، ومتابعة مستجدات الموقف الحالي حول استضافة المقر الإقليمي لدول شمال أفريقيا (RCC) التابع لمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وأيضا مجال توطين صناعة الأدوية واللقاحات، من خلال التعاون مع كبرى الشركات ومدينة الدواء في مصر، حيث أكد الجانبان  علي أهمية  تعزيز السبل لإيجاد حلول لمواجهة المعوقات التي  تواجه حركة تبادل الأدوية بين الدول الأفريقية.

وتابع "عبدالغفار"، أن الجانبين بحثا فرص المشاركة في بناء الاستراتيجيات والاستفادة من القدرات والخبرات والإمكانيات المصرية، بما يساهم في تعزيز الريادة الصحية سواء في إقليم الشمال بشكل خاص أو القارة الأفريقية بشكل عام ، وأيضا ضرورة تفعيل منصة إلكترونية تقوم من خلالها الدول الإفريقية بالتعريف باحتياجاتها من الأنواع والكميات المناسبة للأدوية، لمعرفة أكثر الأدوية احتياجًا والعمل على توطين صناعتها داخل أفريقيا.

وأضاف "عبدالغفار"، أن اللقاء  استعرض أوجه التعاون التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية  من خال تنفيذ مشروعات تدريب بدعم من المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلي سبل تعزيز صناعة اللقاحات في أفريقيا، وأيضا الاستثمار في تطوير رأس المال البشري.

من جانبه هنأ الدكتور جان كاسيا المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية، الدكتور خالد عبد الغفار علي اختيار مصر كأحد المراكز المتميزة لإقليم شمال أفريقيا في بناء القدرات الخاصة في مجال تصنيع اللقاحات والأبحاث،  وعلى استضافة المنتدى مشيرا  الى  أن  المنتدى يستهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا.

إفريقيا مجلس الوزراء اللقاحات الأمراض GAVI المستحضرات الطبية AFRICA

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