ليفربول يبحث عن ريمونتادا أمام توتنهام في كأس كاراباو

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام، اليوم الخميس، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر ليفربول أمام توتنهام بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ليصبح مطالبًا بالتفوق بأكثر من هدف؛ للتأهل إلى المباراة النهائية.



ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول في لقاء الإياب، نظرًا لأهمية المباراة والرغبة في تحقيق أول لقب تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وساهم محمد صلاح في 16 هدفًا خلال 17 مباراة خاضها مع ليفربول ضد السبيرز في جميع المسابقات (12 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة)، كأكثر ثالث نادٍ سجل في شباكه بعد وست هام يونايتد (13 هدفًا)، ومانشستر يونايتد (16 هدفًا)، وفقًا لموقع ليفربول الرسمي.

بينما يغيب الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد عن مباراة اليوم، بسبب الإصابة.



وفي المقابل، يكفي فريق توتنهام التعادل في مباراة اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.



ويلتقي الفائز من ليفربول وتوتنهام، فريق نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو.