وكيل إفريقية النواب: تصريحات ترامب بشأن غزة تمثل انتهاكا لأبسط حقوق الفلسطينيين

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بمثابة انتهاك صارخ وفج لأبسط حقوق الفلسطينيين وفيها مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري.

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن العالم كله وبجميع دوله ومنظماته كان على وعى وادراك كاملين بأن الدولة المصرية كلها وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت واضحة وحاسمة منذ اللحظة الأولى في الرفض وبشكل قاطع وواضح لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته التاريخية لنصرة الفلسطينيين والاستجابة لرغباتهم الواضحة فى رفض جميع محاولات التهجير القسرى لهم من أراضيهم وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية التي لعبت دورًا محوريًا وتاريخياً في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو عبر المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

وأكد الدكتور محمد سليم أن موقف مصر الرافض للتهجير القسري كان ولايزال وسيظل يؤكد للعالم التزام مصر الثابت بالحفاظ على الأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معتبراً تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب بمثابة خطر حقيقى على استقرار المنطقة وتزيد من التوترات الإقليمية.