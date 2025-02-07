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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

أما ليلًا وفي الصباح الباكر سيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحرى، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراح ما بين 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من 1.5 الى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 10
العاصمة الادارية 18 09
6 اكتوبر 19 10
بنهــــا 18 10 
دمنهور 18 11
وادى النطرون 19 10
كفر الشيخ 17 11
المنصورة 17 10 
الزقازيق 18 11 
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 10
دمياط 16 12
بورسعيد 17 13
الإسماعيلية 19 11
السويس 18 10
العريش 17 09
رفح 16 09
رأس سدر 18 11
نخل 15 05
كاترين 13 01
الطور 19 14
طابا 16 08
شرم الشيخ 19 15
الاسكندرية 16 13
العلمين 16 12
مطروح 15 13
السلوم 16 10
سيوة 17 09
رأس غارب 20 12
الغردقة 20 13
سفاجا 19 14
مرسى علم 20 14
شلاتين 24 16
حلايب 22 18
أبو رماد 21 17 
رأس حدربة 20 16
الفيوم 18 10
بني سويف 18 09
المنيا 19 07
أسيوط 18 06
سوهاج 20 07
قنا 21 09 
الأقصر 20 09
أسوان 21 10
الوادى الجديد 20 09
أبوسمبل 20 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالآتي:

العظمى الصغرى
مكة 28 16
المدينة 24 12 
الرياض 22 08
المنامة 22 16
أبوظبى 29 18
الدوحة 26 16
الكويت 20 07
دمشق 10 02-
بيروت 13 09
عمان 08 03
القدس 09 05
غزة 16 13
بغداد 17 04
مسقط 24 21
صنعاء 27 08
الخرطوم 32 18
طرابلس 20 12
تونس 13 11
الجزائر 13 06
الرباط 18 05
نواكشوط 29 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 04 06
إسطنبول 06 04
إسلام آباد 22 07
نيودلهى 23 09 
جاكرتا 30 24
بكين 04- 12
كوالالمبور 35 24
طوكيو 11 00 
أثينا 09 05
روما 16 04
باريس 05 03
مدريد 08 02
برلين 04 02
لندن 05 04
مونتريال 03- 10
موسكو 01- 06 
نيويورك 05 04
واشنطن 12 03
أديس أبابا 26 10

شبورة مائية طقس هيئة الأرصاد الجوي

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