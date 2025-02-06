قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك غدا

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك غدا الجمعة في قمة منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



القائمة جاءت كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل ، كمال السيد ، عبد الله جمال.

الدفاع ..محمد عمار ، محمد نصر ، عبد الكريم مصطفى ، حاتم سكر .

الوسط .. محمد حسن ، هشام محمد ،محمد عبد السميع ، نادر فرج ، عبد الرحمن الدح ، محمد خطاري ، مروان حمدي ، عبد الرحمن كتكوت ، عمر القط ،عبد الله السعيد ، إبراهيم عبد العال ،إريك تراوري.

الهجوم ..خالد النبريصي ، حسن صابر.