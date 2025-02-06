تفاصيل خطة نتنياهو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفاد موقع واللا الإخباري العبري نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض على واشنطن هذا الأسبوع خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح كبار سجناء الأمن الفلسطينيين مقابل نفي كبار قادة حماس من غزة.

وتسمح الخطة للأطراف بالانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن، بحسب الموقع، مضيفاً أن حماس ستتخلى أيضاً عن السيطرة المدنية على القطاع.

وأضاف التقرير أن نتنياهو أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه يريد تمديد المرحلة الأولى من الصفقة، مضيفاً أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن هذا قد يؤدي إلى إطلاق سراح 2 أو 3 رهائن إضافيين فقط.

ونفى المتحدث باسم نتنياهو التقرير قائلاً على منصة إكس "لم يحدث ذلك أبداً ولم يقدم رئيس الوزراء أي خطة للمرحلة الثانية".